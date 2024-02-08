В Ленобласти задержали подозреваемого в разбойном нападении на проспекте Маршала Жукова

30 января 2024 года к полицейским Кировского района Петербурга поступило сообщение от 47-летнего местного жителя о том, что накануне вечером в парадной дома 32 по проспекту Маршала Жукова в период с 19:30 до 20:20 его избил неизвестный, подробности нападения он не помнит ввиду сильного алкогольного опьянения.

Сотрудники поилции установлили, что неизвестный на лестничной клетке перед входной дверью квартиры, в которой проживает пострадавший, напал на него, избил и, под угрозой предмета, похожего на нож, отобрал мобильный телефон марки «Хонор».

Вечером 6 февраля 2024 года около 21 часа 00 минут возле дома 43 по улице Ленина в городе Тосно Ленинградской области полицейские по подозрению в причастности к указанному преступлению задержали неработающего ранее судимого 40-летнего жителя Тосненского района.

По данному факту следователями возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 162 УК РФ (разбой).

Задержанного поместили в камеру на основании ст. 91 УПК РФ.