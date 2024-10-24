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Питерец.ру » Происшествия » В Невском районе ограбили гостеприимного жителя с проспекта Пятилеток

В Невском районе ограбили гостеприимного жителя с проспекта Пятилеток

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Опубликовал: Anton78
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Знакомство у метро «Проспект Большевиков» обернулось для гостеприимного жителя с проспекта Пятилеток травмой и заявлением в полицию о грабеже

22 октября 2024 года к полицейским Невского района Петербурга с заявлением о грабеже обратился 45-летний житель дома 10 корпус 2 по проспекту Пятилеток.
Пострадавший сообщил стражам порядка, что 19 октября в период с 07:55 по 10:20 возле станции метро «Проспект Большевиков» познакомился с тремя молодыми людьми и пригласил их к себе в гости.
Войдя в квартиру, гости избили хозяина, после чего стали его грабить, хватая всё, что попадалось на глаза, а именно: деньги в сумме 500 рублей, системный блок, кнопочный мобильник, стоимость которому 1000 рублей, ноутбук, банковскую карту, связку ключей от квартиры, зачем-то паспорт заявителя, три дезодоранта, а также прихватили 10 пар новых носков, после чего с места скрылись.
Материальный ущерб составил 27 тысяч рублей.
Пострадавший обратился в медучреждение с ушибами головы, груди и переломом носа.
После оказания медицинской помощи его напарвили на амбулаторное лечение в удовлетворительном состоянии.
Вчера вечером, 23 октября по месту жительства в доме 6 корпус 4 по Искровскому проспекту по подозрению в совершении указанного преступления сотруднки уголовного розыска задержали двоих братьев, 18 и 17 лет, и их 20-летнего неработающего подельника, проживавшего в соседнем доме.
В отношении старших подозреваемых в отделе полиции составили административные протоколы по части 1 статьи 6.9. КоАП РФ, 17-летний подозреваемый доставлен в специальное учреждение.
По данному факту следвоатели возбудили уголовное дело по части 2 статьи 161 УК РФ (Грабеж).

Источник: ГУ МВД
Все по теме: Невский район грабеж
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