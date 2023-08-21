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Питерец.ру » Происшествия » В Красносельском районе задержан уличный грабитель

В Красносельском районе задержан уличный грабитель

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Опубликовал: Anton78
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Полицейскими Красного Села задержан уличный грабитель

18 августа 2023 года к полицейским Красносельского района Петербурга поступила телефонограмма из медицинского учреждения о том, что к ним обратился 66-летний петербуржец с ушибом головы и переломом ребра, который в удовлетворительном состоянии, после оказания медицинской помощи отпущен домой.
20 августа 2023 года потерпевший сообщил полицейским, что 16 августа 2023 года около полуночи возле дома 141 корпус 2 по проспекту Ветеранов его избил неизвестный, отобрал мобильный телефон «Самсунг А5» и деньги и с места происшествия скрылся.
Материальный ущерб составил 18 000 рублей.
По данному факту возбуждено уголовное дело по п. «г» ч. 2 ст. 161 УК РФ (грабеж).
Вчера днем около 14 часов 00 минут возле дома 14 по улице Адмирала Черокова сотрудниками уголовного розыска по подозрению в совершении этого преступления задержан ранее неоднократно судимый 44-летний петербуржец.
Подозреваемого задержали на основании ст. 91 УПК РФ

Питерец.ру - новости Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

Источник: ГУ МВД
Все по теме: Красносельский район грабеж
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