В Невском районе 20-летний злоумышленник отобрал у женщины рюкзак

Накануне днем около 15 часов 05 минут к полицейским Невского района Петербурга обратилась 30-летняя женщина с сообщением о том, что в магазине в доме 2 по проспекту Пятилеток подверглась нападению.

Неизвестный открыто похитил ее рюкзак. А при попытке задержания брызнул ей в глаза из газового баллончика.

Прибывшим в течение пяти минут на место происшествия нарядом полиции был задержан 20-летний подозреваемый в нападении.

Пострадавшая после оказания медицинской помощи отправлена на амбулаторное лечение.

Подозреваемого задержали в порядке статьи 91 УПК РФ.

Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 162 УК РФ (Разбой).