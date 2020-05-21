На Васильевском острове двое мужчин, применив электрошокер, отобрали у жертвы деньги и телефон

К полицейским Василеостровского района Петербурга обратился 36-летний мужчина, региональный представитель коммерческой организации, с заявлением о том, что 16 мая 2020 в 13:00 у дома 40 по 11-й Линии Васильевского острова двое неизвестных подошли к нему рядом с его автомобилем и, избив и применив электрошокер, отобрали у него 160 тысяч рублей и мобильный телефон «Айфон-7», после чего с места происшествия скрылись. Ущерб составил 185 тысяч рублей.

При этом пострадавшему потребовалась медицинская помощь – 19 мая с черепно-мозговой травмой, сотрясением головного мозга в удовлетворительном состоянии он был доставлен в медучреждение и после оказания медицинской помощи направлен на амбулаторное лечение.

20 мая в 16.00 у дома 20 по Аптекарской набережной сотрудниками полиции по подозрению в совершении данного преступления были задержаны двое граждан – 48-летний местный житель и 30-летний житель Ставропольского края. Один из них ранее привлекался к уголовной ответственности. Оба нигде не работают. Похищенный телефон изъят.

Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 161 УК РФ (грабеж).

Подозреваемые задержаны на основании статьи 91 УПК РФ.