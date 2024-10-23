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Питерец.ру » Происшествия » Под деревней Новосергиевка «Газель» сбила женщину

Под деревней Новосергиевка «Газель» сбила женщину

0
17
Опубликовал: Anton78
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Полицейские проводят проверку по факту ДТП с наездом на пешехода возле деревни Новосергиевка

Сегодня утром, 23 октября 2024 года около 08 часов 30 минут к полицейским Всеволожского района Ленинградской области поступила информация о ДТП на 5-ом километре дороги «деревня Старая - Кудрово». 

Прибывшие на место На месте сотрудники ГАИ  установилм, что 40-летний водитель, управляя автомобилем «Газель», вне зоны пешеходного перехода в зоне его видимости совершил наезд на женщину-пешехода, 53 лет, которая с явными признаками алкогольного опьянения переходила проезжую часть. 

В результате дорожного происшествия пешеход получила травмы и была госпитализирована в тяжелом состоянии.

Источник: ГУ МВД
Все по теме: Ленобласть Всеволожский район ДТП пострадавший пешеход
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