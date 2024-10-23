Под деревней Новосергиевка «Газель» сбила женщину

Сегодня утром, 23 октября 2024 года около 08 часов 30 минут к полицейским Всеволожского района Ленинградской области поступила информация о ДТП на 5-ом километре дороги «деревня Старая - Кудрово».

Прибывшие на место На месте сотрудники ГАИ установилм, что 40-летний водитель, управляя автомобилем «Газель», вне зоны пешеходного перехода в зоне его видимости совершил наезд на женщину-пешехода, 53 лет, которая с явными признаками алкогольного опьянения переходила проезжую часть.

В результате дорожного происшествия пешеход получила травмы и была госпитализирована в тяжелом состоянии.