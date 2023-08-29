ента новостей

12:37
Нашумевшая выставка «Искусство МАНГА» в Санкт-Петербурге продлена до 1 октября
12:27
В Петербурге полицейские ликвидировали интернет-магазин по сбыту наркотиков
11:59
В Парголово задержали автограбителя
11:53
В Кировском районе задержали наркоперевозчика
09:54
В Невском районе на детской площадке задержали эксгибициониста
09:50
В Кингисеппе в подвале жилого дома нашли найдены трупы двоих человек
09:27
В Ленобласти на трассе "Кола" произошло смертельное ДТП
09:23
В Мурино задержали водителя автомобиля «Порше Кайенн», наехавшего на пешехода
23:19
Завершился 3-й этап «Кубка губернатора Санкт-Петербурга» по бегу: соревнования проходили 27 августа в парке «Сосновка»
20:40
Хоккейное «Динамо» проиграло дерби «СКА-Неве» в овертайме со счётом 1:2 в заключительном матче турнира имени Шилова
17:50
Футбольный клуб «Динамо» из Санкт-Петербурга сыграл вничью со столичным «Динамо–2», счёт – 2:2, голы забили Никита Танков и Дмитрий Шилов
16:26
Александр Бельский встретился с делегацией МИД Вьетнама
15:10
В Ленобалсти иномарка врезалась в отбойник на трассе, погибли два человека
13:30
Хулигана, избившего журналистку международной телекомпании в Петербурге задержали в Карелии
13:19
Выставка «Учитель, ученик»
13:15
В Волхове водитель внедорожника погиб врезавшись в здание
13:10
В Петербурге мигрант семь лет насиловал подростка
13:02
В Шушарах задержали профессиональных "домушников - высотников"
12:56
В Ленобласти пьяный мужчина стрелял из обреза после ссоры с продавцом магазина
12:44
Под Лугой мужчина стрелял из охотничьего ружья в сторону соседа по даче
12:28
В Красном Селе мужчина на «Ладе Икс Рэй» сбил 12-летнего мальчика
12:24
В Красногвардейском районе иномарка сбила 17-летнего самокатчика
12:21
В Приморском районе задержали злоумышленника, стреляющего по автомобилю
10:18
От Эзопа до Островского: Юбилей заслуженного артиста России Мурада Султаниязова
10:09
В Ленинградской и Вологодской областях полицейские задержали нетрезвых водителей, которые создавали угрозу для окружающих
02:30
В Мариинском театре осенью состоятся пять концертов лауреатов 17-го международного конкурса имени П. И. Чайковского: два выступления – 3 сентября, по одному – 9, 11 и 13 сентября
23:05
Петербургский волейбольный клуб «Зенит» занял второе место на Мемориале Платонова, проиграв финал «Ярославичу» 1–3, а «Динамо-ЛО» оказалось на 7-м месте
22:31
Сенсация: футбольная «Звезда» Дмитрия Комбарова смогла не проиграть шестой матч подряд в чемпионате второй лиги
18:07
СКА обыграл «Северсталь» со счётом 4:2 и стал победителем предсезонного турнира имени Пучкова
13:01
В Петербурге иномарка сбила 10-летнего мальчика на детском самокате
Все новости
ЛЕНОБЛАСТЬ В РАЙОНАХ Карта Санкт-Петербурга Схема Петербургского метро Телепрограмма 18+
Питерец.ру » Происшествия » В Кировском районе задержали наркоперевозчика

В Кировском районе задержали наркоперевозчика

0
48
Опубликовал: Anton78
0
Фото:
Telegram
Полицейские Кировского района Петербурга задержали наркоперевозчика

Накануне днем около 13 часов 30 минут нарядом ГИБДД УМВД России по Кировскому району Петербурга совместно с оперативниками Управления по контролю за оборотом наркотиков возле дома 201 по проспекту Народного ополчения был остановлен автомобиль «Форд Фокус» под управлением ранее неоднократно судимого 38-летнего водителя.
В результате осмотра транспортного сродства в заднем кармане водительского сидения был обнаружен и изъят полиэтиленовый пакет содержащей, согласно проведенной экспертизе, психотропное вещество – амфетамин массой почти в 250 граммов.
Возбуждено уголовное дело по ст. 228.1 ч.5 УК РФ (незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов).
Злоумышленника задержали на основании ст. 91 УПК РФ

Питерец.ру - новости Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

Источник: ГУ МВД
Все по теме: Кировский район наркотики
Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"

Добавьте комментарий

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Войти через

Похожие публикации

25-08-2023, 10:34
В Невском районе задержали наркокурьера с крупной партией зелья
13-05-2023, 14:16
В Ленобласти задержали подозреваемого в сбыте наркотиков
15-09-2022, 14:03
В Калининском районе задержали двух наркоторговцев
7-04-2023, 12:44
В Ленобласти задержан наркосбытчик с гранатой
20-10-2022, 14:56
В Пушкинском районе задержали наркодилера
22-03-2023, 14:19
В Красном селе задержали гражданина, хранившего у себя дома наркотики

Происшествия на дорогах

0
62
Сегодня, 09:27
В Ленобласти на трассе "Кола" произошло смертельное ДТП
0
76
Сегодня, 09:23
В Мурино задержали водителя автомобиля «Порше Кайенн», наехавшего на пешехода
0
110
Вчера, 15:10
В Ленобалсти иномарка врезалась в отбойник на трассе, погибли два человека
0
117
Вчера, 13:15
В Волхове водитель внедорожника погиб врезавшись в здание
Наверх