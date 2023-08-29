В Кировском районе задержали наркоперевозчика

Накануне днем около 13 часов 30 минут нарядом ГИБДД УМВД России по Кировскому району Петербурга совместно с оперативниками Управления по контролю за оборотом наркотиков возле дома 201 по проспекту Народного ополчения был остановлен автомобиль «Форд Фокус» под управлением ранее неоднократно судимого 38-летнего водителя.

В результате осмотра транспортного сродства в заднем кармане водительского сидения был обнаружен и изъят полиэтиленовый пакет содержащей, согласно проведенной экспертизе, психотропное вещество – амфетамин массой почти в 250 граммов.

Возбуждено уголовное дело по ст. 228.1 ч.5 УК РФ (незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов).

Злоумышленника задержали на основании ст. 91 УПК РФ