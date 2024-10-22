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Питерец.ру » Происшествия » В Пикалево задержали участника смертельной драки с применением топора

В Пикалево задержали участника смертельной драки с применением топора

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Опубликовал: Anton78
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Полицейские задержали участника смертельной драки в Пикалево

Вчера, 21 октября 2024 года к полицейским Бокситогорского района Ленинградской области поступила информация от диспетчера «03» о драке с применением топора на Строительной улице в городе Пикалево.
Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции установили, что 33-летний неработающий местный житель во время внезапно возникшего конфликта нанес удар бутылкой в область живота 46-летнему оппоненту, который в это время замахивался на него топором, после чего несколько раз ударил его кулаком по голове, отчего тот упал.
Позже прибывшие медики констатировали смерть мастера топора.
33-летнего адепта боя с применением подручных средств задержали и доставили в отдел полиции, где в отношении него составили протокол по статье 20.21 КоАП РФ (появление в общественных местах в состоянии опьянения.).
Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Источник: ГУ МВД
Все по теме: Ленобласть Бокситогорский район телесные повреждения убийство
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