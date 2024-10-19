На улице Стойкости байкер сбил двух пешеходов и врезался в автобус

Сегодня днем, 19 октября 2024 года около 15 часов 40 минут к полицейским Кировского района Петербурга поступила информация о ДТП с пострадавшими на улице Стойкости.

Прибывшие на место происшествия сотрудники ГАИ установили, что 41-летний байкер, двигаясь по улице Стойкости, возле дома 14 вне зоны пешеходного перехода, но в зоне видимости, совершил наезд на двух пешеходов, переходивших проезжую часть, после чего мотоцикл вырулил на встречную полосу, где столкнулся с автобусом.

В результате дорожного происшествия мотоциклист получил тяжелые травмы; травмы получили и пешеходы – женщина 64-лет находится в состоянии средней степени тяжести, а ее 8-летняя внучка отделалась ушибами, ее состояние оценивается, как легкий вред здоровью.

Всех пострадавших доставили в медучреждение.

По факту ДТП полицейские проводят проверку.