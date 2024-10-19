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Питерец.ру » Происшествия » На улице Стойкости байкер сбил двух пешеходов и врезался в автобус

На улице Стойкости байкер сбил двух пешеходов и врезался в автобус

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Опубликовал: Anton78
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Полицейские проводят проверку по ДТП с пострадавшим байкером и пешеходами на улице Стойкости

Сегодня днем, 19 октября 2024 года около 15 часов 40 минут к полицейским Кировского района Петербурга поступила информация о ДТП с пострадавшими на улице Стойкости.
Прибывшие на место происшествия сотрудники ГАИ установили, что 41-летний байкер, двигаясь по улице Стойкости, возле дома 14 вне зоны пешеходного перехода, но в зоне видимости, совершил наезд на двух пешеходов, переходивших проезжую часть, после чего мотоцикл вырулил на встречную полосу, где столкнулся с автобусом.

В результате дорожного происшествия мотоциклист получил тяжелые травмы; травмы получили и пешеходы – женщина 64-лет находится в состоянии средней степени тяжести, а ее 8-летняя внучка отделалась ушибами, ее состояние оценивается, как легкий вред здоровью.
Всех пострадавших доставили в медучреждение.
По факту ДТП полицейские проводят проверку.

Источник: ГУ МВД
Все по теме: Кировский район ДТП мотоциклы
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