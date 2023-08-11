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Питерец.ру » Происшествия » В поселке Песочный иномарка сбила ребенка и двоих взрослых пешеходов

В поселке Песочный иномарка сбила ребенка и двоих взрослых пешеходов

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Опубликовал: Anton78
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Полицейские Курортного района Петербурга устанавливают детали ДТП с тремя пострадавшими, в том числе - пятилетним ребенком

Накануне утром около 07 часов 35 минут в поселке Песочный Курортного района Петербурга, возле дома 5 по Советской улице, 57-летний водитель автомобиля «Ниссан NP300», двигаясь по Советской улице в сторону Сертолово, в зоне нерегулируемого пешеходного перехода совершил наезд на переходивших проезжую часть троих пешеходов: мать, отца и их пятилетнюю дочь.
В результате ДТП 26-летняя женщина госпитализирована в состоянии средней тяжести, 29-летний мужчина госпитализирован в состоянии легкой степени тяжести, их 5-летняя дочь - в состоянии средней степени тяжести.
Полицией проводится проверка, устанавливаются обстоятельства происшествия.

Питерец.ру - новости Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

Источник: ГУ МВД
Все по теме: Курортный район ДТП пострадавший пешеход дети
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