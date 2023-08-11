В поселке Песочный иномарка сбила ребенка и двоих взрослых пешеходов

Накануне утром около 07 часов 35 минут в поселке Песочный Курортного района Петербурга, возле дома 5 по Советской улице, 57-летний водитель автомобиля «Ниссан NP300», двигаясь по Советской улице в сторону Сертолово, в зоне нерегулируемого пешеходного перехода совершил наезд на переходивших проезжую часть троих пешеходов: мать, отца и их пятилетнюю дочь.

В результате ДТП 26-летняя женщина госпитализирована в состоянии средней тяжести, 29-летний мужчина госпитализирован в состоянии легкой степени тяжести, их 5-летняя дочь - в состоянии средней степени тяжести.

Полицией проводится проверка, устанавливаются обстоятельства происшествия.