В Петербурге задержали, подозреваемого в организации драки в троллейбусе

Накануне вечером, 17 октября 2024 года около 20 часов 20 минут к полицейским Кировского района Петербурга поступила информация о том, что в салоне троллейбуса, остановившегося на остановке около дома 27 по улице Зины Портновой, происходит драка, и один из ее участников пустил в ход перцовый баллончик.

Прибывшие незамедлительно сотрудники полиции задержали предполагаемого зачинщика конфликта. Им оказался 21-летний молодой человек.

По предварительной информации, именно он спровоцировал конфликт с 59-летним пассажиром, ударил его и распылил ему в лицо содержимое перцового баллончика.

Пострадавший был вынужден обратиться в больницу, откуда к полицейским поступила соответствующая телефонограмма. Позднее пострадавший написал заявление.

В отношении подозреваемого в агрессии составлен протокол по статье 6.1.1 КоАП РФ (побои).

По факту произошедшего полицейские проводят проверку. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.