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Питерец.ру » Происшествия » В Красногвардейском районе пьяный мужчина в рейсовом автобусе брызнул женщине в лицо из перцового баллончика

В Красногвардейском районе пьяный мужчина в рейсовом автобусе брызнул женщине в лицо из перцового баллончика

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Опубликовал: Anton78
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Полицейские оперативно задержали применившего слезоточивый газ в ходе конфликта в автобусе в Красногвардейском районе

Вчера вечером, 27 августа 2024 года около 21 часа 15 минут к полицейским Красногвардейского района Петербурга поступила информация о том, что в рейсовом автобусе маршрута №193 пассажир в ходе конфликта распылил содержимое перцового баллончика женщине в лицо.
Полицейские оперативно задержали на автобусной остановке, в районе Новой деревни в Красногвардейском районе, 40-летнего петербуржца, находившегося в состоянии сильного алкогольного опьянения.
В отделе полиции в отношении задержанного составили протокол об административном правонарушении по ст. 20.1 КоАП (хулиганство).
Пострадавшей, 30-летней петербурженке оказали медицинскую помощь в травмпункте и направили на амбулаторное лечение.
Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Источник: ГУ МВД
Все по теме: Красногвардейский район хулиганство
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