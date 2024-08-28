В Красногвардейском районе пьяный мужчина в рейсовом автобусе брызнул женщине в лицо из перцового баллончика

Вчера вечером, 27 августа 2024 года около 21 часа 15 минут к полицейским Красногвардейского района Петербурга поступила информация о том, что в рейсовом автобусе маршрута №193 пассажир в ходе конфликта распылил содержимое перцового баллончика женщине в лицо.

Полицейские оперативно задержали на автобусной остановке, в районе Новой деревни в Красногвардейском районе, 40-летнего петербуржца, находившегося в состоянии сильного алкогольного опьянения.

В отделе полиции в отношении задержанного составили протокол об административном правонарушении по ст. 20.1 КоАП (хулиганство).

Пострадавшей, 30-летней петербурженке оказали медицинскую помощь в травмпункте и направили на амбулаторное лечение.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.