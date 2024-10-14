В поселке им. Свердлова агрессивный мужчина избил водителя автобуса

Накануне днем, 13 октября 2024 года около 12 часов 55 минут к полицейским Всеволожского района Ленинградской области с заявлением обратился 56-летнийо водитель автобуса, который расскзала стражам порядка о том, что его избил неизвестный.

Полицейские установили, что на конечной остановке в поселке им. Свердлова в кабину салона автобуса вошел неизвестный и нанес водителю несколько ударов кулаком по лицу, после чего, выйдя на улицу, несколько раз ударил по кузову автобуса и с места происшествия скрылся.

Водитель от медицинской помощи отказался.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Полицейскими приняты меры к розыску и задержанию агрессора.