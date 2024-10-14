Накануне днем, 13 октября 2024 года около 12 часов 55 минут к полицейским Всеволожского района Ленинградской области с заявлением обратился 56-летнийо водитель автобуса, который расскзала стражам порядка о том, что его избил неизвестный.
Полицейские установили, что на конечной остановке в поселке им. Свердлова в кабину салона автобуса вошел неизвестный и нанес водителю несколько ударов кулаком по лицу, после чего, выйдя на улицу, несколько раз ударил по кузову автобуса и с места происшествия скрылся.
Водитель от медицинской помощи отказался.
Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
Полицейскими приняты меры к розыску и задержанию агрессора.
В поселке им. Свердлова агрессивный мужчина избил водителя автобуса
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Опубликовал: Anton78
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Полицейские ищут агрессора, избившего водителя автобуса в поселке им. Свердлова
Накануне днем, 13 октября 2024 года около 12 часов 55 минут к полицейским Всеволожского района Ленинградской области с заявлением обратился 56-летнийо водитель автобуса, который расскзала стражам порядка о том, что его избил неизвестный.
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