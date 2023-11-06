В Ленобласти в ходе конфликта в рейсовом автобусе, молодой человек выстрелил в 45-летнего пассажира

Вчера поздним вечером около 22 часов 10 минут к полицейским Всеволожского района Ленинградской области поступило сообщение от 63-летнего водителя автобуса о том, что во Всеволожском районе, в салоне рейсового автобуса №476 между остановками «поселок Красная заря» и «Лесопарк» стреляли в пассажира.

Прибывшие на место происшествия полицейские установили, что между пассажирами произошел конфликт, после чего началась драка, в ходе которой, неизвестный выстрелил в 45-летнего пассажира.

Далее водитель остановил автобус, пассажиры покинули салон, неизвестный скрылся.

Пострадавший обратился в медицинское учреждение, откуда после оказания медицинской помощи в удовлетворительном состоянии был отпущен.

Около 23 часов 20 минут второй участник конфликта, 20-летний житель Всеволожского района, сам обратился в полицию и сообщил, что в ходе конфликта в автобусе совершил выстрел из аэрозольного устройства самообороны «Пионер» в оппонента в конфликте.

В отношении стрелявшего составлен протокол об административном правонарушении по ст.20.1 ч.1 КоАП РФ.

Аэрозольное устройство самообороны «Пионер» изъято.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.