Накануне утром, 30 сентября 2024 года около 09 часов 00 минут возле дома 3 по Садовой улице в городе Приозерск 64-летний водитель, управляя автомобилем «Фольксваген Пассат», двигаясь со стороны трассы «Сортавала» в сторону Пристанной улицы совершил съезд с дороги вправо с последующим наездом на забор.
В результате дорожного происшествия водитель скончался на месте происшествия.
По факту ДТП сотрудниками ГАИ проводится проверка.
В Приозерске водитель «Фольксвагена Пассат» погиб врезавшись в забор
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Опубликовал: Anton78
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Полицейские Приозерского района проводят проверку по факту смертельного ДТП на автодороге «Сортавала»
Накануне утром, 30 сентября 2024 года около 09 часов 00 минут возле дома 3 по Садовой улице в городе Приозерск 64-летний водитель, управляя автомобилем «Фольксваген Пассат», двигаясь со стороны трассы «Сортавала» в сторону Пристанной улицы совершил съезд с дороги вправо с последующим наездом на забор.
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