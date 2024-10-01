В Приозерске водитель «Фольксвагена Пассат» погиб врезавшись в забор

Накануне утром, 30 сентября 2024 года около 09 часов 00 минут возле дома 3 по Садовой улице в городе Приозерск 64-летний водитель, управляя автомобилем «Фольксваген Пассат», двигаясь со стороны трассы «Сортавала» в сторону Пристанной улицы совершил съезд с дороги вправо с последующим наездом на забор.

В результате дорожного происшествия водитель скончался на месте происшествия.

По факту ДТП сотрудниками ГАИ проводится проверка.