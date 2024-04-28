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Питерец.ру » Происшествия » В Выборге 63-летний мужчина умер за рулем «Рено Дастер»

В Выборге 63-летний мужчина умер за рулем «Рено Дастер»

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Опубликовал: Anton78
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Полицейские проводят проверку по факту смертельного ДТП в Выборге

Накануне утром, 27 апреля 2024 года около 07 часов 35 минут в городе Выборг Ленинградской области, напротив дома 8 по Ильинской улице 63-летний водитель, управляя автомобилем «Рено Дастер», двигаясь по улицы Маяковского, совершил съезд с дорожного полотна с последующим наездом на металлическую опору дорожного знака.
В результате дорожно-транспортного происшествия водитель скончался на месте происшествия.
По предварительным данным, он мог почувствовать недомогание за рулем.
По факту ДТП полицейские проводят проверку, устанавливаются обстоятельства произошедшего.

Источник: ГУ МВД
Все по теме: Ленобласть Выборгский район ЛО ДТП
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