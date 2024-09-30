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Питерец.ру » Происшествия » В Ленобласти дебошир с кулаками набросился на сотрудников ГАИ

В Ленобласти дебошир с кулаками набросился на сотрудников ГАИ

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37
Опубликовал: Anton78
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В Гатчинском районе полиция пресекла противоправные действия дебошира

Накануне ночью, 29 сентября 2024 года около 00 часов 30 минут в Гатчинском районе Ленинградской области в массиве Дачный-1 Пудомягского поселения 38-летний неработающий местный житель при задержании его по подозрению в мелком хулиганстве, ударил инспекторов ДПС Госавтоинспекции Гатчинского района, которые прибыли по сообщению об умышленном повреждении чужого имущества, после чего схватил одного из сотрудников полиции за шею, однако его противоправные действия были пресечены.
Дебошира задержали и доставили в отдел полиции для разбирательства.
После обращения за медицинской помощью сотрудники полиции продолжили службу.
По данному факту проводится проверка.
Материалы переданы в следственные органы для принятия процессуального решения.

Источник: ГУ МВД
Все по теме: Ленобласть Гатчинский район телесные повреждения
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