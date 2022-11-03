В Петербурге задержали мужчину, напавшего на школьника

В минувший вторник к полицейским Приморского района Петербурга поступило заявление от 34-летней женщины о том, что в ресторане быстрого питания в доме 23 по улице Гаккелевская неизвестный мужчина ударил её 13-летнего сына, ученика 7 класса. Подростку была оказана медицинская помощь.

Сотрудники полиции "по горячим следам" на станции метро «Пионерская» задержали злоумышленника. Им оказался 43-летний мужчина, ранее уже привлекавшийся к административной ответственности за появление в общественном месте в состоянии опьянения. Он доставлен в отдел полиции для разбирательства. Материалы полицейской проверки переданы в следственные органы для принятия процессуального решения.