В Петербурге задержали водителя, совершившего наезд на двух инспекторов ДПС

Вчера в 11 часов 40 минут возле дома 19 по проспекту Просвещения наряд ДПС за нарушение ПДД остановил иномарку, под управлением 32-летнего местного жителя. В ответ на законные требования полицейских водитель оказал неповиновение, отказался предоставлять документы и уехал с места происшествия. При этом, начав движение нарушитель совершил наезд на двоих инспекторов ДПС.

Один из пострадавших полицейских применил табельное оружие для задержания правонарушителя, выстрелив по колёсам машины. В результате водитель автомобиля был задержан и доставлен в отдел полиции для разбирательства.

Пострадавшие сотрудники после оказания им медпомощи продолжили службу. Материалы проверки по данному инциденту направлены в следственные органы для принятия процессуального решения. В результате применения табельного оружия пострадавших нет.