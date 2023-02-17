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Питерец.ру » Происшествия » В Сестрорецке неадекватный мужчина напал на полицейских с ножом

В Сестрорецке неадекватный мужчина напал на полицейских с ножом

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Опубликовал: Anton78
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Сотрудниками полиции пресечены противоправные действия вооруженного ножом злоумышленника

В минувшую среду вечером около 20 часов 23 минут к полицейским поступило сообщение о том, что во дворе одного из домов по набережной Строителей города Сестрорецк в неадекватном состоянии находится подозрительный мужчина, вооруженный ножом.  

Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции потребовали от 38-летнего местного жителя прекратить противоправное поведение. Однако злоумышленник не отреагировал. В свою очередь, он предпринял попытку скрыться, а в дальнейшем напал на стражей порядка с ножом.  

Полицейскими были произведены несколько предупредительных выстрелов и два прицельных в ногу. После чего противоправные действия нападавшего были пресечены. Получившему ранения правонарушителю оказана первая помощь, после чего он был госпитализирован.

Собранные материалы по факту нападения на представителей власти переданы в следственные органы, которыми принято процессуальное решение.

Источник: ГУ МВД
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