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Питерец.ру » Происшествия » В поселке Ольгино мотоциклист сбил пешехода. Оба погибли

В поселке Ольгино мотоциклист сбил пешехода. Оба погибли

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48
Опубликовал: Anton78
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Полицейские проводят проверку по факту смертельного ДТП в поселке Ольгино

Сегодня вечером, 26 сентября 2024 года около 20 часов 00 минут в поселке Ольгино, на перекрестке улицы Вокзальная и Ключевого проспекта, в Приморском районе Петербурга неустановленный водитель, мужчина около 25 лет, управляя мотоциклом «Triumh» в зоне нерегулируемого пешеходного перехода совершил наезд на переходившего проезжую часть неустановленного пешехода, мужчину на вид 40 лет, после чего не справился с управлением и совершил падение с мотоцикла.
В результате дорожного происшествия мотоциклист и пешеход погибли на месте происшествия.

По факту ДТП сотрудники ГАИ проводят проверку.

Источник: ГУ МВД
Все по теме: Приморский район ДТП мотоциклы пострадавший пешеход
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