В поселке Ольгино мотоциклист сбил пешехода. Оба погибли

Сегодня вечером, 26 сентября 2024 года около 20 часов 00 минут в поселке Ольгино, на перекрестке улицы Вокзальная и Ключевого проспекта, в Приморском районе Петербурга неустановленный водитель, мужчина около 25 лет, управляя мотоциклом «Triumh» в зоне нерегулируемого пешеходного перехода совершил наезд на переходившего проезжую часть неустановленного пешехода, мужчину на вид 40 лет, после чего не справился с управлением и совершил падение с мотоцикла.

В результате дорожного происшествия мотоциклист и пешеход погибли на месте происшествия.

По факту ДТП сотрудники ГАИ проводят проверку.