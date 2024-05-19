Вечером, 17 мая 2024 года около 18 часов 30 минут возле дома 108 по Октябрьской набережной, в Невском районе Петербурга автобус совершил наезд на пешехода, переходившего проезжую часть вне зоны пешеходного перехода.
В результате дорожно-транспортного происшествия пострадавшего, у которого были зафиксированы признаки алкогольного опьянения, в состоянии средней степени тяжести госпитализировали.
По факту ДТП полицейские проводят проверку.
В Невском районе автобус сбил нетрезвого пешехода
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Опубликовал: Anton78
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Полицейские проводят проверку по факту ДТП с наездом автобуса на пешехода
Вечером, 17 мая 2024 года около 18 часов 30 минут возле дома 108 по Октябрьской набережной, в Невском районе Петербурга автобус совершил наезд на пешехода, переходившего проезжую часть вне зоны пешеходного перехода.
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