В Невском районе автобус сбил нетрезвого пешехода

Вечером, 17 мая 2024 года около 18 часов 30 минут возле дома 108 по Октябрьской набережной, в Невском районе Петербурга автобус совершил наезд на пешехода, переходившего проезжую часть вне зоны пешеходного перехода.

В результате дорожно-транспортного происшествия пострадавшего, у которого были зафиксированы признаки алкогольного опьянения, в состоянии средней степени тяжести госпитализировали.

По факту ДТП полицейские проводят проверку.