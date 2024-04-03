На ЗСД автоледи на «Шкоды» въехала в стоящий на островке безопасности «Фольксваген Пассат». Оба водителя в больнице

Накануне вечером, 2 апреля 2024 года около 16 часов 20 минут к полицейским Московского района Петербурга поступила информация о ДТП на 3 километре ЗСД.

На месте происшествия установлено, что 33-летняя женщина, управляя автомобилем «Шкода Октавиа» и двигаясь от Благодатной улицы в сторону Дачного проспекта, совершила наезд на стоявший на островке безопасности возле съезда на Краснопутиловскую улицу автомобиль «Фольксваген Пассат» под управлением 38-летнего водителя.

В результате дорожно-транспортного происшествия пострадали оба водителя и 13-летний пассажир «Шкоды».

Пострадавших госпитализировали в состоянии средней степени тяжести.

Женщина-водитель в 2023 – 2024 году за нарушения ПДД привлекалась более 20 раз.

Водитель «Фольксвагена» за аналогичный период за нарушения ПДД привлекался дважды.

Полицейские проводят проверку обстоятельств происшествия.