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Питерец.ру » Происшествия » На ЗСД автоледи на «Шкоды» въехала в стоящий на островке безопасности «Фольксваген Пассат». Оба водителя в больнице

На ЗСД автоледи на «Шкоды» въехала в стоящий на островке безопасности «Фольксваген Пассат». Оба водителя в больнице

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Опубликовал: Anton78
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Полицейские проводят проверку по факту ДТП с пострадавшими на ЗСД

Накануне вечером, 2 апреля 2024 года около 16 часов 20 минут к полицейским Московского района Петербурга поступила информация о ДТП на 3 километре ЗСД.
На месте происшествия установлено, что 33-летняя женщина, управляя автомобилем «Шкода Октавиа» и двигаясь от Благодатной улицы в сторону Дачного проспекта, совершила наезд на стоявший на островке безопасности возле съезда на Краснопутиловскую улицу автомобиль «Фольксваген Пассат» под управлением 38-летнего водителя.
В результате дорожно-транспортного происшествия пострадали оба водителя и 13-летний пассажир «Шкоды».
Пострадавших госпитализировали в состоянии средней степени тяжести.
Женщина-водитель в 2023 – 2024 году за нарушения ПДД привлекалась более 20 раз.
Водитель «Фольксвагена» за аналогичный период за нарушения ПДД привлекался дважды.
Полицейские проводят проверку обстоятельств происшествия.

Источник: ГУ МВД
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