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Питерец.ру » Происшествия » В Петербурге наркоман на «Порше» уходя от погони устроил массовое ДТП

В Петербурге наркоман на «Порше» уходя от погони устроил массовое ДТП

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38
Опубликовал: Anton78
0
Фото:
Яндекс
Наркоман на «Порше» повредил несколько машин в Красногвардейском районе Петербурга

Вчера около 11 часов 40 минут на Ириновском проспекте наряд ДПС обратил внимание на автомобиль «Порше Кайен», двигавшийся без государственных регистрационных знаков. Когда полицйеские предприняли попытку остановить иномарку для проверки, водитель проигнорировал требования остановиться, увеличил скорость и попытался скрыться, съехав в «карман». На большой скорости «Порше» задел 7 автомобилей, выехав обратно на проезжую часть Ириновского проспекта и попытался «проскочить» между двумя «мерседесами». Находившемуся в левом ряду «Мерседес Е-200» досталось по касательной, а вот «Мерседес GLK» под управлением 46-летней женщины отбросило на остановку общественного транспорта. К счастью, никто из пешеходов не пострадал, а автоледи получила травмы средней степени тяжести и была госпитализирована в больницу.

Возле дома 41/1 на Ириновском проспекте полицейские блокировали «Порше». За рулем находился 22-летний житель Петербурга. У мужчины были явные признаки наркотического опьянения. На водительском сиденье инспекторы ДПС обнаружили пакетик с белым порошком. Экспертиза показала, что порошок является синтетическим наркотиком массой 0,15 грамма. От медицинского освидетельствования нарушитель отказался, в связи с чем в отношении него составили протокол по ч.2 ст.12.26 КоАП РФ.

Полицейские выяснили, что нарушитель купил иномарку недавно. Прежний владелец снял «Порше» с регистрационного учета, а новый не стал регистрировать, желая уйти от возможной ответственности за нарушения ПДД. При проверки выяснилось, что злоумышленник уже лишен права управления транспортом за вождение в нетрезвом виде. В связи с этим в отношении водителя «Порше» возбуждено уголовное дело по статье 264.1 УК РФ. Нарушитель доставлен в отдел полиции для проведения процессуальных действий.

Видео: https://disk.yandex.ru/i/2Th6wdDR1w93kA

Источник: Конкретно.ру
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