В ночь на 20 сентября 2024 года, на 29-ом километре трассы А-121 «Сортавала», во Всеволожском районе Ленобласти 52-летний водитель грузового автомобиля «Shacman» совершил наезд на находившегося на проезжей части дороги неустановленного мужчину, на вид 35-45 лет.
В результате дорожного происшествия пешеход от полученных телесных повреждений скончался на месте происшествия.
По факту ДТП полицейские проводят проверку.
Личность погибшего устанавливается.
На трассе «Сортавала» грузовик насмерть сбил пешехода
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Опубликовал: Anton78
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Проводится проверка по факту гибели пешехода под колесами грузового автомобиля во Всеволожском районе Ленобласти
В ночь на 20 сентября 2024 года, на 29-ом километре трассы А-121 «Сортавала», во Всеволожском районе Ленобласти 52-летний водитель грузового автомобиля «Shacman» совершил наезд на находившегося на проезжей части дороги неустановленного мужчину, на вид 35-45 лет.
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