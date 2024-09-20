На трассе «Сортавала» грузовик насмерть сбил пешехода

В ночь на 20 сентября 2024 года, на 29-ом километре трассы А-121 «Сортавала», во Всеволожском районе Ленобласти 52-летний водитель грузового автомобиля «Shacman» совершил наезд на находившегося на проезжей части дороги неустановленного мужчину, на вид 35-45 лет.

В результате дорожного происшествия пешеход от полученных телесных повреждений скончался на месте происшествия.

По факту ДТП полицейские проводят проверку.

Личность погибшего устанавливается.