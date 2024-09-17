На улице Ворошилова неизвестный напал в лифте на 13-летнюю девочку

Накануне вечером, 16 сентября 2024 года около 17 часов к полицейским Невского района Петербурга обратилась жительница дома 27 корпус 1 по улице Ворошилова. Женщина рассказала стражам порядка о том, что на ее 13-летнюю дочь в лифте напал неизвестный.

Незнакомец вошел вслед за ребенком в кабину лифта и, доехав с ней до последнего, 18 этажа, угрожая ножом, схватил девочку за рюкзак и попытался вытащить ее на черную лестницу, однако, когда девочка закричала, отпустил ее и убежал.

Ребенку телесные повреждения причинены не были, за медицинской помощью девочка не обращалась.

Полицейскими приняты меры к розыску и задержанию нападавшего.