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Питерец.ру » Происшествия » На улице Ворошилова неизвестный напал в лифте на 13-летнюю девочку

На улице Ворошилова неизвестный напал в лифте на 13-летнюю девочку

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Опубликовал: Anton78
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Полицейские Невского района разыскивают напавшего на ребенка в лифте дома на улице Ворошилова

Накануне вечером, 16 сентября 2024 года около 17 часов к полицейским Невского района Петербурга обратилась жительница дома 27 корпус 1 по улице Ворошилова. Женщина рассказала стражам порядка о том, что на ее 13-летнюю дочь в лифте напал неизвестный.
Незнакомец вошел вслед за ребенком в кабину лифта и, доехав с ней до последнего, 18 этажа, угрожая ножом, схватил девочку за рюкзак и попытался вытащить ее на черную лестницу, однако, когда девочка закричала, отпустил ее и убежал.
Ребенку телесные повреждения причинены не были, за медицинской помощью девочка не обращалась.
Полицейскими приняты меры к розыску и задержанию нападавшего.

Источник: ГУ МВД
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