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Питерец.ру » Происшествия » На Парнасе педофил приставал в лифте к 9-летней девочке

На Парнасе педофил приставал в лифте к 9-летней девочке

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20
Опубликовал: Anton78
0
Фото:
ВКонтакте
В Выборгском районе Петербурга педофил изнасиловал в лифте 9-летнюю девочку

В минувший четверг около полуночи к полицейским поступило сообщение о том, что в парадной дома 33 на Заречной улице в Выборгском районе Петербурга подозрительный мужчина в лифте пристает к днвочке.

На следующий день в пятницу около 01 часа 30 минут к полицейским поступило заявление от 37-летней женщины. Заявительница сообщила стражам порядка о том, что 21 июля около 23 часов 20 минут в парадной дома 33 на Заречной улице в кабине лифта неизвестный мужчина совершил насильственные действия сексуального характера в отношении ее 9-летней дочери.

Видеонаблюдение в парадной отсутствует.

Со слов потерпевшей был составлен композиционный портрет насильника: мужчина на вид около 40 лет, неславянской внешности, одет в темную одежду. 

В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Источник: Конкретно.ру
Все по теме: Выборгский район насильник
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