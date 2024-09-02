Ночью 2 сентября к полицейским Василеостровского района Петербурга поступила информация о том, что возле дома 25 корпус 1 по улице Шевченко неизвестный напал на девушку, ударил ее в лицо и забрал сумку.
Позднее к полицейским обратилась и сама пострадавшая.
25-летняя девушка сообщила стражам порядка, что около дома 23 корпус 1 по улице Шевченко неизвестный нанес ей несколько ударов по лицу, повалил ее на землю, после чего выхватил из рук сумку и убежал.
Сумма ущерба составила 3 500 рублей.
Следователи возбудили уголовное дело по части 2 статьи 161 УК РФ (грабеж).
Полицейскими приняты меры к розыску и задержанию грабителя.
На Васильевском острове ограбили 25-летнюю девушку
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Опубликовал: Anton78
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Полицейские ищут уличного грабителя, напавшего на девушку на Васильевском Острове
Ночью 2 сентября к полицейским Василеостровского района Петербурга поступила информация о том, что возле дома 25 корпус 1 по улице Шевченко неизвестный напал на девушку, ударил ее в лицо и забрал сумку.
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