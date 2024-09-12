На проспекте Луначарского автоледи на иномарке сбила 3-летнего велосипедиста

Накануне вечером, 11 сентября 2024 года около 20 часов 20 минут возле дома 49 по проспекту Луначарского, в Выборгском районе Петербурга автомобиль «Хавал», под управлением 44-летней женщины при пересечении выделенной велодорожки совершил наезд на 3-летнего велосипедиста.

В результате дорожного происшествия мальчика госпитализировали в состоянии средней степени тяжести.

В текущем году автоледи привлекалась к административной отвесности за нарушение ПДД более 10 раз.

Полицейские проводят проверку обстоятельств ДТП.