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Питерец.ру » Происшествия » На проспекте Луначарского автоледи на иномарке сбила 3-летнего велосипедиста

На проспекте Луначарского автоледи на иномарке сбила 3-летнего велосипедиста

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Опубликовал: Anton78
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Полицейские Выборгского района Петербурга проводят проверку по факту ДТП, в котором пострадал 3-летний велосипедист

Накануне вечером, 11 сентября 2024 года около 20 часов 20 минут возле дома 49 по проспекту Луначарского, в Выборгском районе Петербурга автомобиль «Хавал», под управлением 44-летней женщины при пересечении выделенной велодорожки совершил наезд на 3-летнего велосипедиста. 

В результате дорожного происшествия мальчика госпитализировали в состоянии средней степени тяжести.

В текущем году автоледи привлекалась к административной отвесности за нарушение ПДД более 10 раз.

Полицейские проводят проверку обстоятельств ДТП.

Источник: ГУ МВД
Все по теме: Выборгский район ДТП велосипеды дети
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