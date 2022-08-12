В Петербурге автоледи на иномарке сбила подростка

В минувшую среду утром около 10 часов 30 минут возле дома 20 по Суздальскому проспекту автомобиль «Киа Сид» под управлением 39-летней женщины, в зоне нерегулируемого пешеходного перехода, совершил наезд на пересекавшего проезжую часть 13-летнего ученика 7 класса. Автоледи самостоятельно доставила ребёнка в лечебное учреждение. Подростка госпитализировали в состоянии средней степени тяжести.

В 2022 году автоледи к административной ответственности за нарушение ПДД привлекалась 26 раз. По факту ДТП проводится проверка.