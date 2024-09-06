Во Всеволожске иномарка сбила 10-летнего мальчика

Накануне вечером, 5 сентября 2024 года около 19 часов 00 минут возле дома 3 по улице Крымской города Всеволожск Ленинградской области, 22-летний водитель, управляя автомобилем «Мицубиси Галант», двигаясь от улице Малиновского в сторону улицы Добровольского, совершил наезд на 10-летнего мальчика, который переходил проезжую часть вне пешеходного перехода.

В результате дорожного происшествия мальчика госпитализирован в тяжелом состоянии.

Полицейские проводят проверку обстоятельств происшествия.