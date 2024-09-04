В поселке Никольское нижегородец ограбил пенсионерку

Вечером 30 августа 2024 года, около 20 часов к полицейским Тосненского района Ленинградской области поступило сообщение от 83-летней жительницы города Никольское. Пенсионерка рассказала стражам порядка о том, что в этот день, около 18 часов 00 минут к ней в квартиру в доме по Зеленой улице в городе Никольское, пришел неизвестный, под предлогом поговорить о её знакомой, но, как только женщина открыла ему дверь, незнакомец сорвал с нее золотую цепочку и серьги, после чего скрылся.

Потерпевшая оценила ущерб на 129 500 рублей.

Следователи возбудили уголовное дело по статье 161 УК РФ (грабеж).

Вчера утром, 3 сентября в результате проведения оперативно-розыскных мероприятий, сотрудники уголовного розыска по подозрению в совершении указанного преступления, на 1-й Советской улице в Петербурге задержали 41-летнего неработающего жителя Нижегородской области.

Установлено, что похищенное задержанный продал, а вырученные деньги потратил.

Подозреваемого поместили в камеру на основании статьи 91 УПК РФ.