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Питерец.ру » Происшествия » В центре Петербурга задержали двоих мужчин, ограбивших постояльца хостела

В центре Петербурга задержали двоих мужчин, ограбивших постояльца хостела

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Опубликовал: Anton78
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Полицейские задержали злоумышленников, в центре города отобравших мобильный телефон у постояльца хостела

Накануне вечером, 1 сентября 2024 года около 20 часов 00 минут к полицейским Центрального района Петербурга с заявлением обратился 46-летний постоялец хостела о том, что несколькими часами ранее возле дома 10 по 1-й Советской улице неизвестные избили его и отобрали мобильный телефон «Редми 12».
Через несколько минут около дома 130 по Невскому проспекту полицейские по «горячим следам» задержали двоих мужчин, 40 и 35 лет, проживающих в хостелах в центре города.
Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Источник: ГУ МВД
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