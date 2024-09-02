В центре Петербурга задержали двоих мужчин, ограбивших постояльца хостела

Накануне вечером, 1 сентября 2024 года около 20 часов 00 минут к полицейским Центрального района Петербурга с заявлением обратился 46-летний постоялец хостела о том, что несколькими часами ранее возле дома 10 по 1-й Советской улице неизвестные избили его и отобрали мобильный телефон «Редми 12».

Через несколько минут около дома 130 по Невскому проспекту полицейские по «горячим следам» задержали двоих мужчин, 40 и 35 лет, проживающих в хостелах в центре города.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.