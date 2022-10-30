В центре Петербурга полицейские задержали двоих, напавших с ножом на прохожего

Вчера ранним утром около 05 часов 10 минут к наряду ГИБДД обратился 29-летний мужчина, который, показав кровь у себя на животе, указал на двух убегающих мужчин и сообщил, что один из них избил и порезал его ножом около 10 минут назад возле дома 6 по улице Восстания.

Пострадавший госпитализирован в тяжёлом состоянии.

Наряд ГИБДД по «горячим следам» возле дома 2 по улице Гончарной задержал двоих ранее судимых мужчин, 29 и 45 лет.

Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью).

Решается вопрос об избрании в отношении подозреваемых меры пресечения.