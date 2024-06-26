В центре Петербурга по «горячим» следам задержали двоих несовершеннолетних грабителей

Накануне вечером, 25 июня 2024 года около 20 часов 00 минут к полицейским Центрального района Петербурга обратилась 72-летняя женщина с проспекта Ударников, которая сообщила, что в период с 13.40 до 14.25 возле дома 25 по Невскому проспекту неизвестные похитили у ее 17-летнего внука 49 000 рублей.

Полицейскими было установлено, что около 13 часов 40 минут молодой человек возле дома 47 по Лиговскому проспекту встретился с двумя неизвестными ему молодыми людьми с целью покупки телефона.

В банкомате около станции метро «площадь Восстания» он снял 49 тысяч рублей и передал одному из неизвестных, но обещанный телефон не получил.

Злоумышленники попытались скрыться с места происшествия, но молодой человек их догнал, после чего денежные средства ему были возвращены.

Сотрудники уголовного розыска в результате проведения оперативно-розыскных мероприятий по «горячим следам" по подозрению в совершении указанного преступления на площади Победы задержали 16 и 17 - летнего подозреваемых.

Обоих доставили в отдел полиции для разбирательства, после чего передали родителям.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.