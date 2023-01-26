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Питерец.ру » Происшествия » В Приморском районе полиция проводит проверку по факту обнаружения младенца на остановке

В Приморском районе полиция проводит проверку по факту обнаружения младенца на остановке

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Опубликовал: Anton78
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Полицейские Приморского района проводят проверку по факту обнаружения младенца на остановке

Вчера вечером около 22 часов 20  минут к полицейским Приморского района Петербурга поступило сообщение о том, что на остановке общественного транспорта на пересечении Шуваловского проспекта и проспекта Авиаконструкторов спит женщина. Рядом с ней находится коляска с ребенком.

На место прибыли сотрудники полиции. У женщины были выявлены внешние признаки сильного алкогольного опьянения. Она и ребенок были переданы врачам скорой помощи.

Сотрудники полиции устанавливают личности женщины и ребенка. По данному факту проводится проверка.

Источник: ГУ МВД
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