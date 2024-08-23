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Питерец.ру » Происшествия » В Петербурге задержали тренера по ушу за домогательства в отношении несовершеннолетних

В Петербурге задержали тренера по ушу за домогательства в отношении несовершеннолетних

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Опубликовал: Anton78
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Уголовный розыск задержал тренера по боевым искусствам по подозрению в противоправных действиях в отношении несовершеннолетних

Вчера, 22 августа 2024 года к полицейским поступило сообщение о том, что в период с 5 по 18 августа 2024 года 41-летний тренер детской группы по ушу, находясь на базе отдыха в Лодейнопольском районе Ленинградской области, неоднократно совершал противоправные действия в отношении двоих своих учеников, 10 и 11 лет.
По данному факту следователями было возбуждено уголовное дело по ч. 5 ст. 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера).
22 августа около 19 часов 30 минут возле дома 13/2 по проспекту Косыгина сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемого.
Подозреваемого поместили в изолятор на основании статьи 91 УПК РФ.
Проведение оперативно-следственных мероприятий продолжается.

Источник: ГУ МВД
Все по теме: Ленобласть Лодейнопольский район
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