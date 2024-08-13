В Кировске поймали поджигателя автомобиля

Накануне ночью, 12 августа 2024 года около 00 часов 50 минут к полицейским Кировского района Ленинградской области поступила информация о том, что возле дома 10 по улице Пушкина в городе Кировск горит автомобиль.

Прибывшие незамедлительно на место происшествия сотрудники полиции установили, что возле дома 10 по Пушкинской неизвестный совершил поджог припаркованного около дома автомобиля «Ниссан Террано», принадлежащего 49-летнему местному жителю, проживающему неподалеку.

В результате у автомобиля частично обгорело лакокрасочное покрытие в районе бензобака.

Пострадавших нет.

На месте происшествия по подозрению в причастности к указанному преступлению задержали находившегося в состоянии алкогольного опьянения неработающего, ранее неоднократно судимого 47-летнего соседа владельца автомобиля.

Подозреваемого доставили в отдел полиции.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.