В Тихвине автоледи на иномарке сбила 9-летнего мальчика на самокате

Накануне вечером, 19 августа 2024 года около 20 часов 00 минут возле дома 28, 3-его Микрорайона в Тихвине, на Южной объездной дороге, 41-летняя женщина, управляя автомобилем «Форд-Фокус», совершила наезд на пересекавшего проезжую часть на самокате вне зоны пешеходного перехода 9-летнего мальчика.

В результате дорожного происшествия подростка госпитализировали в состоянии средней степени тяжести.

По факту ДТП полицейские проводят проверку.