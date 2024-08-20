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Питерец.ру » Происшествия » В Тихвине автоледи на иномарке сбила 9-летнего мальчика на самокате

В Тихвине автоледи на иномарке сбила 9-летнего мальчика на самокате

0
57
Опубликовал: Anton78
0
Фото:
Freepik
Полицейские проводят проверку по факту ДТП в Тихвинском районе Ленобласти, где пострадал 9-летний ребенок на самокате

Накануне вечером, 19 августа 2024 года около 20 часов 00 минут возле дома 28, 3-его Микрорайона в Тихвине, на Южной объездной дороге, 41-летняя женщина, управляя автомобилем «Форд-Фокус», совершила наезд на пересекавшего проезжую часть на самокате вне зоны пешеходного перехода 9-летнего мальчика.
В результате дорожного происшествия подростка госпитализировали в состоянии средней степени тяжести.
По факту ДТП полицейские проводят проверку.

Источник: ГУ МВД
Все по теме: Ленобласть Тихвинский район ДТП самокаты дети
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