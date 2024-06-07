В Красногвардейском районе женщина-водитель на иномарке сбила 14-летнего подростка на самокате

Накануне вечером, 6 июня 2024 года около 16 часов 25 минут возле дома 47 по улице Коммуны, в Красногвардейском районе Петербурга 43-летняя женщина-водитель, управляя автомобилем «Рено Дастер», двигаясь от улицы Ударников в сторону Отечественной улицы, совершила наезд на пересекавшего проезжую часть на самокате вне зоны пешеходного перехода 14-летнего мальчика.

В результате дорожного происшествия подростка госпитализировали в состоянии средней степени тяжести.

По факту ДТП полицейскими проводится проверка.