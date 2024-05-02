Вчера днем, 1 мая 2024 года около 11 часов 55 минут к полицейским Приморского района поступило сообщение о том, что у дома 16 по улице Генерала Хрулева горит автомобиль.
Незамедлительно прибывшие на место происшествия сотрудники полиции задержали неработающего 44-летнего местного жителя, который подозревается в том, что из хулиганских побуждений облил горючей жидкостью припаркованный возле дома 16 по улице Генерала Хрулева автомобиль «Опель Корса», после чего поджег его.
В результате возгорания автомобиль выгорел частично, пострадавших нет.
Размер материального ущерба устанавливается.
Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
В Приморском районе поймали подозреваемого в поджоге автомобиля
0
44
Опубликовал: Anton78
Фото:
Telegram
Полицией задержан подозреваемый в поджоге автомобиля в Приморском районе
Вчера днем, 1 мая 2024 года около 11 часов 55 минут к полицейским Приморского района поступило сообщение о том, что у дома 16 по улице Генерала Хрулева горит автомобиль.
Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"