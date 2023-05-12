В поселке Романовка задержали подозреваемого в поджоге автомобиля

Накануне вечером около 19 часов 55 минут к полицейским Всеволожского района Ленинградской области поступило сообщение о том, что возле дома 16 по шоссе Дорога Жизни поселка Романовка горит автомобиль.

Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции обнаружили частично выгоревший изнутри автомобиль «ВАЗ 21140», принадлежащий 76-летнему пенсионеру - одному их жильцов.

Около 22 часов 50 минут, неподалеку от места возгорания автомобиля, возле дома 9А местечка Углово Романовского сельского поселения в ходе патрулирования территории сотрудниками полиции в состоянии сильного алкогольного опьянения задержан и доставлен в отдел полиции 65-летний мужчина, без определенного места жительства.

По предварительной информации, злоумышленник, находясь возле дома 16 по шоссе Дорога Жизни поселка Романовка, разбил заднее стекло автомобиля, после чего с помощью зажигалки поджег обшивку заднего сидения.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.