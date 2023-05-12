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Питерец.ру » Происшествия » В поселке Романовка задержали подозреваемого в поджоге автомобиля

В поселке Романовка задержали подозреваемого в поджоге автомобиля

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Опубликовал: Anton78
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Во Всеволожском районе полицейские задержали подозреваемого в поджоге автомобиля

Накануне вечером около 19 часов 55 минут к полицейским Всеволожского района Ленинградской области поступило сообщение о том, что возле дома 16 по шоссе Дорога Жизни поселка Романовка горит автомобиль.
Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции обнаружили частично выгоревший изнутри автомобиль «ВАЗ 21140», принадлежащий 76-летнему пенсионеру - одному их жильцов.
Около 22 часов 50 минут, неподалеку от места возгорания автомобиля, возле дома 9А местечка Углово Романовского сельского поселения в ходе патрулирования территории сотрудниками полиции в состоянии сильного алкогольного опьянения задержан и доставлен в отдел полиции 65-летний мужчина, без определенного места жительства.
По предварительной информации, злоумышленник, находясь возле дома 16 по шоссе Дорога Жизни поселка Романовка, разбил заднее стекло автомобиля, после чего с помощью зажигалки поджег обшивку заднего сидения.
Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Источник: ГУ МВД
Все по теме: Ленобласть Всеволожский район поджог пожар автомобиль
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