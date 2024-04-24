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Питерец.ру » Происшествия » В центре Петербурга поймали пиромана спалившего «Лэнд Крузер» на Загородном проспекте

В центре Петербурга поймали пиромана спалившего «Лэнд Крузер» на Загородном проспекте

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Опубликовал: Anton78
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Полицейские задержали подозреваемого в поджоге автомобиля в Адмиралтейском районе

Накануне ночью, 23 апреля 2024 года около 01 часа 10 минут к полицейским Адмиралтейского района Петербурга поступила информация о том, что во дворе дома 60 по Загородному проспекту полыхает автомобиль.
На месте происшествия, возле дома 2/60 по Верейской улице был обнаружен принадлежащий неработающему 43-летнему местному жителю автомобиль «Тойота Лэнд Крузер 200» с выгоревшим моторным отсеком.
Ущерб составил около 3 000 000 рублей.
Этой же ночью неподалеку от места возгорания автомобиля сотрудники полиции по горячим следам по подозрению в причастности к указанному преступлению задержали ранее неоднократно судимого 44-летнего соседа пострадавшего.
Установлено, что автомобиля он поджог из хулиганских побуждений.
Следователи возбудили уголовное дело по ч.2 ст.167 УК РФ (умышленное уничтожение или повреждение имущества).
Пиромана поместили в камеру на основании ст. 91 УПК РФ.

Источник: ГУ МВД
Все по теме: Адмиралтейский район пожар поджог автомобиль
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