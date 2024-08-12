В Лодейном Поле в ДТП пострадал подросток на мотоцикле

Накануне вечером, 11 августа 2024 года около 16 часов 15 минут в городе Лодейное Поле Ленинградской области, при проезде нерегулируемого перекрестка равнозначных дорог по улице Плеханова, 15-летний ученик 8 класса, управляя мотоциклом "Эндуро", без права управления, не уступил дорогу и совершил столкновение с автомобилем «Фольксавген Амарок», под управлением 40-летнего мужчины.

В результате дорожного происшествия подростка госпитализировали в состоянии средней степени тяжести.