В Ленобласти подросток на мопеде столкнулся с кроссовером

Накануне днем около 13 часов 15 минут возле дома 35 по улице Отрадницкой в городе Всеволожск 14-летний ученик 7 класса, управляя мопедом «Ирбис Грейс», на пересечении равнозначных дорог совершил столкновение с двигавшимся справа автомобилем «Ниссан Патфайндер», под управлением 36-летней женщины.

В результате произошедшего ДТП несовершеннолетний водитель мопеда с травмами средней степени тяжести госпитализирован в лечебное учреждение.

Устанавливаются все обстоятельства произошедшего дорожного происшествия.