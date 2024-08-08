В Ленобласти автоледи на иномарке насмерть сбила пенсионера на велосипеде

Накануне ранним утром, 7 августа 2024 года около 5 часов 30 минут на 57 километре трассы «Кемполово-Губаницы-Калитино-Выра-Тосно-Шапки», в Гатчинском районе Ленинградской области 40-летняя женщина-водитель, управляя автомобилем «Киа», совершила наезд на 75-летнего велосипедиста, двигавшегося во встречном направлении.

В результате дорожного происшествия водителя велосипеда госпитализировали в тяжелом состоянии в медучреждение, где он впоследствии скончался.

Выявлено, что водительница иномарки привлекалась к административной ответственности один раз.

В настоящее время сотрудники ГАИ устанавливают все обстоятельства ДТП.