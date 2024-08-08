ента новостей

13:29
В Петербурге поймали опытного карманника, обворовавшего иностранцев в Эрмитаже
13:09
В Ленобласти автоледи на иномарке насмерть сбила пенсионера на велосипеде
12:21
На "Красном треугольнике" произошло обрушения перехода между зданиями
11:31
В «Севкабеле» пройдет кинофестиваль «Лето PREMIER»
11:07
Бывшая жена Аршавина почти лишилась носа
10:44
Александр Ревва не приедет
09:58
Школьницу судили за шпаргалку
09:32
Какие профессии наименее востребованы в СПб?
09:25
В Колпино мигрант избил и изнасиловал женщину
09:16
В Луге полуторагодовалый мальчик выжил после падения из окна 7-го этажа
08:11
В Ленобласти на Киевском шоссе в ДТП погибли три человека
01:19
Олимпиада – 2024: волейболист «Зенита» Женя Гребенников вместе со сборной Франции – в финале после победы в трёх сетах над Италией
20:43
В Ленобласти стартует комплексное развитие Старой Ладоги
19:43
Сборная Польши стала первым финалистом Олимпийского мужского волейбольного турнира: матч с американцами завершился победой команды Вильфредо Леона на тай-брейке
13:54
Единороссы вручили жителям Петербурга награды за оказание помощи участникам СВО
13:01
В Ленобласти завершился ремонт трех участков региональной трассы между Юкками и Кузьмолово
12:42
В Петербурге 19 августа стартует вакцинация от гриппа
12:36
В Ленобласти с погоней задерживали 17-летнего подростка на «жигулях»
10:33
На Мурманском шоссе водитель «Ауди» стрелял по самосвалу
10:25
В Московском районе поймали курьера телефонных мошенников
10:16
В Невском районе поймали курьера телефонных мошенников
09:42
Работа бара приостановлена из-за случаев отравления
09:23
Город потратит 680 миллионов на противогололедные реагенты
08:36
Мы лидируем по низкой безработице
08:34
Проблему собак нужно решать!
00:53
Кубинец Михаин Лопес стал пятикратным Олимпийским чемпионом по греко-римской борьбе, победив в финале спортсмена из Чили
21:20
На Олимпийском баскетбольном турнире состоялись три матча 1/4 финала: Германия победила Грецию, Сербия в овертайме пересилила Австралию, а Франция обыграла Канаду
20:31
Олимпиада – 2024: великолепный камбэк французов в четвертьфинале со сборной Германии и уверенная победа США над Бразилией
17:01
На КАД между развязками с Выборгским шоссе и Парашютной улицей до 1 ноября перекроют одну полосу
15:36
Доллар стал для петербуржцев «фиолетовым»
Все новости
ЛЕНОБЛАСТЬ В РАЙОНАХ Карта Санкт-Петербурга Схема Петербургского метро Телепрограмма 18+
Питерец.ру » Происшествия » В Ленобласти автоледи на иномарке насмерть сбила пенсионера на велосипеде

В Ленобласти автоледи на иномарке насмерть сбила пенсионера на велосипеде

0
45
Опубликовал: Anton78
0
Фото:
Telegram
Устанавливаются обстоятельства наезда на велосипедиста в Гатчинском районе Ленинградской области

Накануне ранним утром, 7 августа 2024 года около 5 часов 30 минут на 57 километре трассы «Кемполово-Губаницы-Калитино-Выра-Тосно-Шапки», в Гатчинском районе Ленинградской области 40-летняя женщина-водитель, управляя автомобилем «Киа», совершила наезд на 75-летнего велосипедиста, двигавшегося во встречном направлении.

В результате дорожного происшествия водителя велосипеда госпитализировали в тяжелом состоянии в медучреждение, где он впоследствии скончался.

Выявлено, что водительница иномарки привлекалась к административной ответственности один раз.

В настоящее время сотрудники ГАИ устанавливают все обстоятельства ДТП.

Источник: ГУ МВД
Все по теме: Ленобласть Гатчинский район ДТП велосипеды
Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"

Добавьте комментарий

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Войти через

Похожие публикации

23-08-2023, 09:37
В Ленобласти автоледи на BMW насмерть сбила 18-летнего велосипедиста
25-06-2024, 14:03
В Ленобласти девушка на «Ауди» насмерть сбила велосипедиста
8-07-2024, 12:26
В Ленобласти автоледи на иномарке сбила 17-летнего велосипедиста
9-08-2023, 15:55
В Ленобласти иномарка насмерть сбила велосипедиста на трассе «Санкт-Петербург-Псков»
28-06-2024, 09:43
На Васильевском острове автоледи на иномарке сбила 5-летнего мальчика
5-08-2024, 16:07
В Ленобласти иномарка сбила 12-летнего велосипедиста

Происшествия на дорогах

0
45
Сегодня, 13:09
В Ленобласти автоледи на иномарке насмерть сбила пенсионера на велосипеде
0
75
Сегодня, 08:11
В Ленобласти на Киевском шоссе в ДТП погибли три человека
0
292
6-08-2024, 13:00
На южном полукольце «Лада» дорожного надзора сбила лошадь с наездницей
0
186
6-08-2024, 12:01
На трассе «Гатчина-Ополье» иномарка сбила 17-летнего велосипедиста
Наверх