На Васильевском острове автоледи на иномарке сбила 5-летнего мальчика

Накануне вечером, 27 июня 2024 года около 20 часов 30 минут возле дома 15 по Детской улице, в Василеостровском районе Петербурга 30-летняя петербурженка управляя автомобилем "Мазда" выезжала из двора, из арки, где совершила наезд на 5-летнего мальчика, двигавшегося справа налево по ходу движения машины, в сопровождении родителей.

Ребенка в состоянии средней степени тяжести госпитализировали в Детскую больницу № 2.

Установлено, что женщина-водитель в 2024 году привлекалась к административной ответственности за превышение скорости.

По факту ДТП полицейскими проводится проверка.