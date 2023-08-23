В Ленобласти автоледи на BMW насмерть сбила 18-летнего велосипедиста

Накануне вечером около 21 часа 30 минут на 114-м километре автодороги "Кемполово - Выра - Тосно - Шапки", в Тосненском районе Ленинградской области 36-летняя петербурженка на BMW 3-й серии сбила 18-летнего велосипедиста, который двигался навстречу по обочине и внезапно выехал на проезжую часть. От полученных травм юноша скончался на месте ДТП.

По информации ГИБДД, погиб 18-летний первокурсник СПбГУ. Установлено также, что водитель автомобиля ранее за нарушения правил дорожного движения не попадалась.

Причины и обстоятельства произошедшего устанавливает дорожная полиция.