В Красносельском районе двоих подростков задержали за жестокое избиение сверстника

Вечером 6 июля 2024 года, около 19 часов 40 минут к полицейским Красносельского района Петербурга поступило сообщение от 50-летней петербурженки о том, что в промежутке между 17 и 19 часами возле дома 7 по улице Котина двое 15-летних подростков избили ее 13-летнего сына.

06 июля 2024 года около 22 часов 40 минут к полицейским поступила информация о том, что ребенка госпитализировали в состоянии средней степени тяжести.

06 июля 2024 года около 22 часов 10 минут на месте происшествия полицейские по подозрению в совершении указанного преступления задержали и доставили в отдел полиции двоих 15-летних подростков, который были опрошены и переданы родителям под обязательство о явке.

Следователи возбудили уголовное дело по части 1 статьи 112 УК РФ (умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью).