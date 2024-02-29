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Питерец.ру » Происшествия » В Ленобласти задержали подростков, совершившие кражу из храма в деревне Торошковичи

В Ленобласти задержали подростков, совершившие кражу из храма в деревне Торошковичи

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Опубликовал: Anton78
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Полицейские раскрыли кражу из храма в Лужском районе Ленобласти

Вчера, 28 февраля к полицейским Лужского района Ленинградской области поступило сообщение от 52-летнего настоятеля Храма в деревне Торошковичи. Настоятель рассказал стражам порядка о том, что неизвестные, разбив окно, проникли в храм и похитили две кружки с пожертвованиями.
Сумма ущерба составила 30 000 рублей.
Вечером этого же дня, 28 февраля около 18 часов сотрудники уголовного розыска по подозрению в совершении данного преступления задержали двоих подростков, 16 и 17 лет.
Оба нигде не учатся и ранее уже попадали в поле зрения правоохранительных органов за грабеж и кражу.
Следователи возбудили уголовное дело по части 2 статьи 158 УК РФ (кража).
Подозреваемых поместили в изолятор на основании статьи 91 УПК РФ.

Источник: ГУ МВД
Все по теме: Ленобласть Лужский район кража подростки
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