В Ленобласти задержали подростков, совершившие кражу из храма в деревне Торошковичи

Вчера, 28 февраля к полицейским Лужского района Ленинградской области поступило сообщение от 52-летнего настоятеля Храма в деревне Торошковичи. Настоятель рассказал стражам порядка о том, что неизвестные, разбив окно, проникли в храм и похитили две кружки с пожертвованиями.

Сумма ущерба составила 30 000 рублей.

Вечером этого же дня, 28 февраля около 18 часов сотрудники уголовного розыска по подозрению в совершении данного преступления задержали двоих подростков, 16 и 17 лет.

Оба нигде не учатся и ранее уже попадали в поле зрения правоохранительных органов за грабеж и кражу.

Следователи возбудили уголовное дело по части 2 статьи 158 УК РФ (кража).

Подозреваемых поместили в изолятор на основании статьи 91 УПК РФ.